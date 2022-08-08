Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Enner Valencia konuştu
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Enner Valencia konuştu. Valencia, "Kazanma parolasıyla sahaya çıktık ama olmadı. İyi bir takıma karşı oynadık, sahada çok iyi bastılar, iyi oynadılar. Çalışmalarımızı en şekilde sürdürmemiz ve herkesin hazır olması gerekiyor." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2022- 00:22
Mücadele hakkında konuşan Enner Valencia "Kazanma parolasıyla sahaya çıktık ama olmadı. İyi bir takıma karşı oynadık, sahada çok iyi bastılar, iyi oynadılar. Çalışmalarımızı en şekilde sürdürmemiz ve herkesin hazır olması gerekiyor." dedi.
Enner Valencia ayrıca "Bu sezon zor bir sezon olacak. Fenerbahçe'de iki kat mücadele etmelisiniz, takımdaki herkese ihtiyaç var, özellikle taraftarlara çok ihtiyacımız var. Onların desteği çok önemli. Bu sezon zor olacak ama şampiyonluk için savaşacağız" ifadelerini kullandı.