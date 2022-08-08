Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Enner Valencia konuştu

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Enner Valencia konuştu. Valencia, "Kazanma parolasıyla sahaya çıktık ama olmadı. İyi bir takıma karşı oynadık, sahada çok iyi bastılar, iyi oynadılar. Çalışmalarımızı en şekilde sürdürmemiz ve herkesin hazır olması gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 00:22