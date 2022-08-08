Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu konuştu

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Ferdi Kadıoğlu konuştu. Ferdi, "Tabii ki bu şekilde bir sonuç almayı istemezdik. Rakibimiz duran toptan 3 gol buldu, bunları analiz edeceğiz. Böyle bir başlangıç istemiyorduk ama sezon uzun önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 00:22