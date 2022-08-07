FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip bu sezon da kadrosuna birçok takviye yaparak takımı yeniledi. Öte yandan yıldızı parlayan futbolcuların ise talipleri artıyor. Son olarak yıldız isme İspanya'dan önemli bir talip var. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 09:38