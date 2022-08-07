Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi hareketli geçiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip bu sezon da kadrosuna birçok takviye yaparak takımı yeniledi. Öte yandan yıldızı parlayan futbolcuların ise talipleri artıyor. Son olarak yıldız isme İspanya'dan önemli bir talip var. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekip teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bunun planlarını yapan Kanarya, transfer dönemini de boş geçmedi.