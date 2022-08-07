Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in menajeri Emrah Bozkurt, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajeri konuştu! "Kırmızı kart pozisyonu..."
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişinin ardından büyük bir ivme yakalayarak adından çokca söz ettiren İsmail Yüksek'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Emrah Bozkurt, oyuncusunun Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart konusuna da değindi. İşte ayrıntılar...
Emrah Bozkurt, İsmail Yüksek'in Fenerbahçeli ruhuyla oynadığını ve sezon içinde bunu taraftarlara, camiaya hissettireceğini dile getirdi.
"İSMAİL, MİLLİ TAKIM KADROSUNA DA ÇAĞRILACAKTIR"
Dinamo Kiev ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası futbolcunun yaşadıklarını anlatan Emrah Bozkurt, "İsmail Yüksek Fenerbahçe'de başarılı olacak."