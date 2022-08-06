Transferde hızlanan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.
Maxi Gomez Fenerbahçe'ye doğru! Anlaşma tamam
Fenerbahçe transfer haberi: Bir süredir hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertliler Valencia'nın Uruguaylı forveti Maxi Gomez ile yaptığı transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardı.
Transferde hızlanan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Kanarya, aradığı ismi İspanya'da buldu.
Sarı-lacivertliler bir süredir temaslarda bulunduğu Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.