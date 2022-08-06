Maxi Gomez Fenerbahçe'ye doğru! Anlaşma tamam

Fenerbahçe transfer haberi: Bir süredir hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertliler Valencia'nın Uruguaylı forveti Maxi Gomez ile yaptığı transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 23:30