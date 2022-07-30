Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" dedi. İşte o sözler...

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız."

"Yanlış yaptığımız transferler oldu ama önceki yıllardaki yapılanmamız da kötü değildi. En iyi yapılanmamızın bu sezon olduğuna katılıyorum."

"Transferde geç kalmadık! 'Yönetim transfer yapmasın!', 'Hoca transfer yapsın!', 'Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!' Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız."