Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip hücum hattına birçok takviye yaparken savunmasını ise son olarak Luan Peres ile güçlendirdi. Brezilyalı stoperin gelişinin ardından gözler Attila Szalai'ye çevrildi. Tıpkı Peres gibi sol ayağını kullanan ve sol stoperde görev alan Szalai'nin Avrupa'dan önemli talipleri var. Özellikle Almanya ve İtalya pazarında önemli talipleri olan Szalai için Knaarya'nın kapısını çalabilirler.

Öte yandan savunma hattını bir de Gustavo Henrique ile güçlendiren Kanarya, takımdan ayrılması durumunda Attila Szalai'den en az 15 milyon Euro bir gelir bekliyor.

Öte yandan Macar stoper için Wolfsburg'un en ciddi takipçi olduğu da biliniyor. Wolfsburg'un hocası Niko Kovac'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Hırvat teknik adam, Macar oyuncu için gelen sorulara, "Evet, Szalai'yi istedik ve ilgimiz vardı. Kendisi Rapid Wien'de gelişti ve Almanca da konuşabiliyor. Ancak buraya transfer olmasının kolay olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

NAPOLI DE DEVREDE

Öte yandan Szalai için bir diğer iddia ise Napoli. İtalyan kulübünün 24 yaşındaki savunmacı için nabız yokladığı ifade edildi. Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, yakın zamanda Szalai için de girişimlerini sıklaştırabilir.