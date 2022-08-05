FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun Almanya yolcusu!

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen ve gollerine orda da devam eden Serdar Dursun için Almanya ekibi Union Berlin devreye girdi. Jesus'un fazla şans vermediği oyuncu için yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 13:41