Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni 1 sezonla sınırlı kalacağa benziyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun Almanya yolcusu!
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen ve gollerine orda da devam eden Serdar Dursun için Almanya ekibi Union Berlin devreye girdi. Jesus'un fazla şans vermediği oyuncu için yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Serdar Dursun'un Fenerbahçe serüveni 1 sezonla sınırlı kalacağa benziyor.
Sarı-Lacivertlilerin Bundesliga 2 gol kralı olarak Darmstadt 98'den transfer ettiği Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda ediyor.
SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR
Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'la birlikte gözden düştü.