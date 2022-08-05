Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Alassane Plea'da flaş gelişme!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Alassane Plea konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fransız forvet, kulübü Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesini 2 yıl uzattı. İşte son gelişmeler...
Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi forvet hattı...
Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Alassane Plea'ydı...