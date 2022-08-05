F.Bahçe'den kaleye takviye!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
CANLI ALTIN FİYATLARI - 5 AĞUSTOS
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