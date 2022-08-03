Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Dinamo Kiev maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın Slovacko maçında riske edilmemesi sebebiyle oynamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Dinamo Kiev maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın Slovacko maçında riske edilmemesi sebebiyle oynamayacağı öğrenildi.

Detayları canlı yayında aktaran A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul, milli kalecinin Süper Lig'in ilk maçında oynanacak olan Ümraniyespor maçında ise forma giyeceği öğrenildi.

Slovacko maçında ise kalede Ertuğrul Çetin görev yapacak.