Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski gelişmesi! Transfer...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek için flaş bir isim önerildi. Sarı-lacivertlilere adı birçok Süper Lig takımı ile anılan Ezgjan Alioski teklif edildi. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 06:40