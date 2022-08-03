FENERBAHÇE HABERLERİ - Slovacko'ya Dinamo Kiev tarifesi! İşte Jorge Jesus'un planı...

Fenerbahçe'de 4 Ağustos Perşembe (yarın) oynanacak olan Slovacko maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına mücadele öncesinde birçok konuda uyarı yaptı. Dinamo Kiev maçında performanstan genel olarak memnun olan Portekizli antrenör, eksiklere ise dikkat çekti. İşte Jesus'un Slovacko planı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022- 10:43