Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Enzo Copetti!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, Arjantin Ligi ekibi Racing Club forması giyen Enzo Copetti'yi gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün Arjantin basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Racing Club'ta forma giyen Enzo Copetti'yi kadrosuna katmak istiyor.