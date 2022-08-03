Fenerbahçe'de Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldı ve Göztepe'ye kiralandı

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldı ve Göztepe'ye kiralandı

Fenerbahçe, akademiden yetişen Emir Ortakaya ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 18:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022- 18:58