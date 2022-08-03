Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldı ve Göztepe'ye kiralandı
Fenerbahçe, akademiden yetişen Emir Ortakaya ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu olmuş durumda.
Son olarak Kuzey Makedonyalı sol bek Alioski'yi kadrosuna katan Kanarya'da operasyon devam ediyor.