UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Kalede Ertuğrul Çetin'in olacağını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, elindeki forvetlere güvendiğini ve önceliklerinin kaleci olduğunu dile getirdi. Jesus ayrıca, "Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum ama bu sene bizim için önemli olan Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin hep buralarda olması gerekiyor, Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yarınki maç bizim için farklı bir sınav olacak, Avrupa Lig'i gruplarına kalmak istiyoruz. Türk takımları son zamanlarda Avrupa'da başarılı olamıyor, orada güçlü takımlar var. Biz de bu sene başarılı olmak istiyoruz.

Peres, Gustavo Henrique ve Alioski'ye bakarsak. Gustavo uzun zamandır maçlara çıkıyordu, hazır duruyordu. Peres yeni yeni hazırlıklara başladı. Alioski ise eski takımıyla çalışıyordu. Üçünün arasında en hazır olan Gustavo.

Şu anda yüzdesel olarak bir şey söylemek mümkün değil, gün geçtikçe güçleniyoruz. Zamanla daha hazır olacağız. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan bu sene Süper Lig. Avrupa Ligi'ni kazanmak mümkün durmuyor, bizim için en önemlisi Türkiye Ligi.

"KALEDE ERTUĞRUL OLACAK"

Altay hazır değil, bizim için önemli bir kaleci, oyuncu ama biz kadromuzda 3 kaleci istiyoruz, yönetim tercihlerimize bakıyor. Yarın kalede Ertuğrul olacak.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE LİGİ"

Derin bir kadromuz var, sakat oyuncular olduğu zaman derin kadro kurmaya çalıştık. Bu sene fazla süre alamayacak oyuncular yarın daha fazla süre alabilir. Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum ama bu sene bizim için önemli olan Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin hep buralarda olması gerekiyor, Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz.

Biz Kiev maçında 3 stoper oynamadık, taktiğimiz de bir değişiklik olmayacak. Bazen 3'lü bazen de 4'lü oynayabiliriz, oyuncu özelliklerimiz her taktiği oynayabilir. Benim takımlarım asla tek bir sistem ile oynamaz.

"FORVETLERE GÜVENİYORUM, ÖNCELİĞİMİZ KALECİ"

Kiev karşısında farklı pozisyonlara girdik ama onları değerlendiremedik. O maçı geride bırakmamız lazım o maçlarda çok üstündük. İsmail'in gördüğü kırmızı karta kadar çok iyiydik. Elimizdeki forvetlere güveniyorum. Daha gelişecekler. Önemli önceliğimiz kaleci.