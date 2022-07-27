İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli ile anlaşma sağlayan Güney Koreli stoper Kim Min Jae, dün İtalya'ya gitti. Takvim'in haberine göre sağlık kontrolünden geçen Kim'in en kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Güney Koreli futbolcunun serbest kalma maddesini ödeyecek olan Napoli'nin Kim ile 3+2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MLYON EURO

Güney Koreli oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon Euro civarında olacağı da gelen haberler arasında. Kim Min Jae için Rennes ve Napoli kulüpleri kıyasıya bir rekabet içine girmiş, kazanan taraf Napoli olmuştu. Napoli Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro ödeyecek. Bu paranın 1 milyon Euro'su Güney Koreli futbolcunun formasını giydiği eski kulüplerine dağıtılacak