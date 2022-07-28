Fenerbahçe, Marsilyalı stoper Luan Peres ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Marsilya Forması giyen Luan Peres'in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 28, 2022
Kulübümüz, Marsilya Forması giyen Luan Peres'in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/dGsAyC20ue