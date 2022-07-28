TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Luan Peres ile anlaşmaya vardı!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Luan Peres ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Marsilya'dan Luan Peres ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Marsilya Forması giyen Luan Peres'in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2022- 17:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022- 18:08