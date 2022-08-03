UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turun rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de bir bölüm taraftarın yaptığı Putin tezahüratı gündem oldu.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının raporu çıktı! Kanarya'yı bekleyen ceza...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşı gelmiş ve tribünlerin tezahüratları dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Söz konusu olaydan dolayı Fenerbahçe'ye açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Peki Fenerbahçe'nin cezası ne olacak? İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA Disiplin Kurulu söz konusu tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Fenerbahçe Kulübü karar açıklanmadan önce yaşananlarla ilgili ön rapor hazırlayarak UEFA'ya sundu.