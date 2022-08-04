Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sahne Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko 11'i
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turr ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Slovacko'yu ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli ekibin muhtemel 11'i merak konusu. İşte Jorge Jesus'un Slovacko karşısındaki muhtemel 11'i. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalan sarı-lacivertli takım, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.