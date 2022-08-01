UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Nazım Sangare, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Joao Pedro, Mbwana Samatta, Tiago Çukur kafilede yer almadı.
Kadroda ise şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Arda Güler, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Bright Osayi-Samuel.