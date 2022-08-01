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Lise 3. tercihler ne zaman yapılacak, lise 2. nakil işlemlerinin başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI - MEB
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