Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mbwana Samatta'ya Gent kancası! Yıllık ücreti...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almıyor. Kızılyıldız'a transferi sekteye uğrayan Tanzanyalı golcüye bu sefer de Belçika temsilcisi Gent talip oldu. Transferde yıllık ücret detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu dönemde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertliler yabancı oyuncularından bazılarıyla da yollarını ayırmayı planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri de Mbwana Samatta.