FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mbwana Samatta'ya Gent kancası! Yıllık ücreti...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almıyor. Kızılyıldız'a transferi sekteye uğrayan Tanzanyalı golcüye bu sefer de Belçika temsilcisi Gent talip oldu. Transferde yıllık ücret detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 09:09