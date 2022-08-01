Biz hayal ediyorduk her Koreli gibi o da Türkiye'yi çok sevecek diye. Bir de üstün Jorge Jesus gelince belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın öyle bir özelliği de var. Dedik ki 'kalırsan hocayla verimin daha da artacak'. 'Ben bu hocadan iki haftada öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim, anlıyorum sizi' dedi.

