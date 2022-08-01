UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye sürpriz talip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim'i Napoli'ye gönderen sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'nin de takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Szalai'ye birçok talibin olduğu konuşulurken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertlilerde gündem transfer...
Son olarak savunma hattını güçlendiren Kanarya, Luan Peres ve Gustavo Henrique transferlerini resmiyete kavuşturdu.