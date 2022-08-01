Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de 3 koldan atak! Sörloth, Plea, Alioski transferleri...
Fenerbahçe transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertli ekip transferde gaza bastı. Fenerbahçe, Alexander Sörloth, Alassane Plea ve Ezgjan Alioski için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe transfer operasyonunu tamamlamak için düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre başkan Ali Koç'un açıkladığı; golcü, sol bek ve kaleci transferlerinden en az ikisinin bu hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.