Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
20 milyon Euro'luk teklif! Fenerbahçe'ye Pelkas, Attila Szalai ve Miha Zajc piyangosu!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivert ekibe dev bir teklifin geldiği ifade edildi. Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miha Zajc için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon Euro'luk teklif geldiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin 18 milyon 50 bin Euro karşılığında Napoli'ye satılmasının ardından Sarı-Lacivertli futbolculara olan ilgi yeniden canlandı.
Takvim'in haberine göre Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miha Zajc için Fenerbahçe'ye ciddi tekliflerin geldiği bildirildi.