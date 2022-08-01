Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arsenal gözünü Arda Güler'e dikti!
İngiltere Premier Ligi devlerinden Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'e gözünü dikti. İngiltere basınında yer alan habere göre Topçular'ın teknik patronu Mikel Arteta, yönetime verdiği transfer listesine Arda'nın da ismini eklediği ifade edildi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre Topçular'ın yönetimine 5 kişilik transfer listesi sundu.
Arteta'nın sunduğu listede Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in de dahil olduğu ifade edildi.