Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Ezgjan Alioski transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip Ezgjan Alioski’nin transferi konusunda kulübü Al Ahli prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.08.2022- 17:51 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022- 18:27
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.