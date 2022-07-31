Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Mbwana Samatta'ya talip çıktı. Milliyet'in haberine göre; Gent, Samatta'yı sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Fakat bununla birlikte Belçika kulübü, Tanzanyalı oyuncunun maaşının tamamını karşılayamayacağını da sarı-lacivertli kulübe iletti. Söz konusu teklifin ise yine de değerlendirilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Samatta'yı 2020/2021 sezonu başında zorunlu satın alma maddesiyle Aston Villa'dan kiralamıştı. 2021/2022'yi ise Royal Antwerp'te geçiren 29 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli futbolcu, Çubuklu formayla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 29 maçta takımına 6 gollük katkı ancak sağlayabildi.