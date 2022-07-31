Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesi planlanan Samatta'ya Belçika'dan talip çıktı. Gent, Samatta’yı sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe’ye teklif yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Mbwana Samatta'ya talip çıktı. Milliyet'in haberine göre; Gent, Samatta'yı sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Fakat bununla birlikte Belçika kulübü, Tanzanyalı oyuncunun maaşının tamamını karşılayamayacağını da sarı-lacivertli kulübe iletti. Söz konusu teklifin ise yine de değerlendirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Samatta'yı 2020/2021 sezonu başında zorunlu satın alma maddesiyle Aston Villa'dan kiralamıştı. 2021/2022'yi ise Royal Antwerp'te geçiren 29 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli futbolcu, Çubuklu formayla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 29 maçta takımına 6 gollük katkı ancak sağlayabildi.