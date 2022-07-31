Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli yönetim stoper hamlesi için kolları sıvadı. Birçok oyuncuyla temaslar sürerken o isimlerden birisi de Pablo Mari. Kanarya'ya Arsenal'ın yıldız isminde rakip çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Joao Pedro, Tiago Çukur ve Joshua King ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde hedefte stoper transferi var.

Defans bölgesine takviye yapacak olan Kanarya'nın listesinde bulunan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

Fotomac.com.tr'den Burakhan Berkan Acar'ın Tutto Mercato adlı siteden derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arsenal oyuncusu Pablo Mari'ye Serie A ekibi Monza'nın talip olduğu belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Udinese'de forma giyen İspanyol futbolcuyu, İtalya ekibinin transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı İtalyan kulüple 15 maçta forma giydi ve 2 gollük katkı sağladı.

Kariyerine RCD Mallorca'da başlayan başarılı oyuncunun 5 milyon Euro'da güncel piyasa değeri bulunmakta.