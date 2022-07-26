Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı muhtemel 11'leri

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı başlayacak. Ön eleme maçının ilki berabere biterken; her iki takım da 2. ön eleme maçının galibi olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının muhtemel 11'leri ve detayları haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 11:30