FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Attila Szalai'nin alternatifini belirledi! Hedefteki isim Rodrigo Becao

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler yapılacak hamlelere çevrilirken gündemin bir diğer maddesi ise Attila Szalai. Kim Min-Jae'nin ardından Macar savunmacının da ayrılığı gündemde. Yönetim ise alternatifi belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 15:56