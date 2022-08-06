Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Attila Szalai'nin alternatifini belirledi! Hedefteki isim Rodrigo Becao
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler yapılacak hamlelere çevrilirken gündemin bir diğer maddesi ise Attila Szalai. Kim Min-Jae'nin ardından Macar savunmacının da ayrılığı gündemde. Yönetim ise alternatifi belirledi. İşte detaylar...
Bu yaz da transfer dönemini hareketli geçiren ve kadrosuna çok önemli takviyeler yapan sarı lacivertli ekip, santrfor transferiyle defteri kapatmak istiyor.
Bu kapsamda birçok isimle görüşülürken henüz net bir adım atılamadı.