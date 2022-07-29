Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosuna 1 golcü takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin, sözleşmesi elinde olan Rus golcü Artem Dzyuba ile ilgilendiği ifade edilmişti. Konuyla ilişkin Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi. İşte detaylar...

Zenit'teki sözleşmesi sona eren ve kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyan Artem Dzyuba'nın adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor'la anılmıştı. ediyordu. Söz konusu iddialarla ilgili olarak sarı-lacivertli yönetimden resmi açıklama geldi.

"DZYUBA TRANSFER LİSTEMİZDE YOK"

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Rus basınından Championat adlı internet sitesine verdiği demeçte, 33 yaşındaki santrforla hiçbir şekilde ilgilenmediklerini söylerken, "Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Artem Dzyuba seçeneğine geri dönebileceğimiz yönündeki haberler doğru değil. Kendisi kısa listemizde bile yok." ifadelerini kullandı.