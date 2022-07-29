Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Kim Min-Jae'nin ayrılığı sonrası savunma hattına takviye yaptı. Fenerbahçe, Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"ESKİ HOCASIYLA KAVUŞUYOR"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya ekolü devam ediyor. Gustavo Henrique, hocamız Jesus'un eski öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi vermişti ve Gustavo Henrique bu listede vardı. Şu anda hazır bir oyuncu. Ayrıca çok istekli bir şekilde geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor."

GUSTAVO HENRIQUE: FENERBAHÇE HAYALİMDİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo Henrique, "Fenerbahçe Brezilya'da çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi. Benim için bir rüya gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım...