Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2022- 20:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022- 20:44