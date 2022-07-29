Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.
Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro görev yapacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
4 Ağustos'ta Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta Çekya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Rövanş karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.