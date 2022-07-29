Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve King hakkında açıklama gelirken ayrıca bu oyuncuların dışında Joao Pedro'da ise üst adale yırtığı saptandığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2022- 19:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022- 19:27