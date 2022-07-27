UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, flaş ifadelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçın kırılma anına kadar iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. 11-11'ken tur atlayan tarafın biz olacağına stadyumdaki herkes inanıyordu. Kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Takımın dengesi bozuldu ve rakibimiz golü attı. Takımımız inandı, ruh koydu."

"Mağlup ayrıldığınız zaman mutlu olmazsanız ama takım bugün buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği belirleyici etkenlerden oldu."

"Transferler tabii ki benim onayımla yapılıyor ama bu maçın hikayesinin bununla konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Buraya gelen taraftarlar eminim ki takımlarıyla gurur duyarak buradan ayrılmışlardır."

"Hafta boyunca oyuncularla ben çalışıyorum. Fiziksel olarak ne durumda olduklarını ben görüyorum. Aldığımız kararları da bunu göz önünde bulundurarak alıyoruz. İlk maçta takım iyiydi. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yoktu. O takımı değiştirmek adil olmazdı."

"Joshua King forvet pozisyonundaki oyuncumuz, Onun alternatifi Serdar Dursun. Serdar Dursun, fiziksel olarak henüz hazır değil. A ve B oyuncusu diye düşünmek doğru. A oynadı, B oynamadı demek doğru değil."

"Biz çok iyi bir takıma karşı oynadık. Belki Dinamo Kiev'i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştım."

"Grubumuzda Barcelona, Bayern Münih, Benfica ve Kiev vardı. Barça ve Bayern de onlara karşı zorlandı. Dinamo Kiev herhangi bir takım değil. Ben takımımdan ötürü gururluyum."

"Kazandığımız, kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Joshua King'in faul nedeniyle iptal edilen gol temizdi. İsmail Yüksek'in ikinci sarı kartı biraz ağırdı. İlk olarak topa dokundu. Ama normal. İsmail genç. İlk defa bu seviyede oynadı."

"Takımımızdaki birçok oyuncu için geçerli bir durum bu. Oynadığımız takımın tamamı tecrübeli. 5 yıldır birlikte oynuyorlar. Biz ise 5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Bunlar da bugün mağlubiyete sebep oldu. Şampiyonlar Ligi'nde detaylar, hatalar belirleyici oluyor."

"Fenerbahçe bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan daha erken başladı. Şu zamanda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezonu açtı. Gönderecekleri oyuncuyu sezonu açar açmaz karar vermiyorlar."

"Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."