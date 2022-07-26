Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gidecek olması nedeniyle stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Ruben Semedo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in de sakatlığı sonrası başlayan stoper arayışında Flamengo'dan Gustavo Henrique isminde karar kılınmıştı. Teknik direktör Jesus'un eski öğrencisi olan Henrique ismi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu rotasyonda kullanacağı ve ilk 11'de Kim'in yerini dolduracak daha kaliteli bir oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

RUBEN SEMEDO İLK SIRADA

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler yine Jesus'un eski bir öğrencisi ile temasta: Ruben Semedo... Portekiz basını da "Ruben Semedo, Jesus'un tekrar gözdesi olacak" başlığıyla verdiği haberinde; Fenerbahçe'nin oyuncuyla temasa geçtiğini duyurdu. Hızlı ve güçlü fiziği ile Kim'e benzeyen tecrübeli stoper, 2016-17'de Jesus'la birlikte Sporting'de çok iyi bir sezon geçirmiş ve bu başarılı performansın ardından 2017'de 14 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmayı başarmıştı.

LİSTEDE 4 İSİM DAHA VAR

Olympiakos'ta yeni sezonda düşünülmeyen Semedo, Avrupa kupaları kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin listesinde 4 isim daha var. Fluminense; Nino için 8 milyon Euro istiyor. Bragantino; Ortiz'in bonservisi için 9 milyon Euro talep etti. Arsenal sol ayaklı stoper Pablo Mari'yi bedelsiz kiralamayı kabul ediyor. Arjantin ekibi Estudiantes de Agustin Rogel için 5 milyon Euro'da diretiyor.

OLAYLARIN ADAMI SEMEDO

Ruben Semedo saha dışında karıştığı olaylarla dikkat çekiyor. Silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopası ve cam şişeyle adam yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karışan oyuncu, Villarreal'den cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ayrılmıştı. Portekizli'nin mahkumiyeti, 46 bin Euro para cezası ve İspanya topraklarına 8 yıl girme yasağına çevrilmişti. Semedo, cezası çevrilene kadar 5 ay boyunca hapiste kalmıştı.