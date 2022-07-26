Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler, eski takımı Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin olası transferi hakkında dikkat çeken cümleler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler, eski takımı Napoli ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcu bu mücadele öncesi Kiss Kiss Napoli'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği haberde, "Napoli genç ve yeni bir takım" diyen İnler, "Dries ile bizim dönemimiz bitti ama takımın önünde daha çok yıllar var. Aralarında iyi iş çıkaracak isimler var" ifadelerini kullandı.

Mertens hakkında da konuşan Gökhan İnler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Napoli'ye geldiğinde gençti ve gelişmek istiyordu ve her yıl daha iyisini yaptı. Napoli'de tarih yazdı, efsane oldu. O her zaman bir Napolili olacak.

Birlikte oynadığım herkes ayrıldı, şimdi yeni oyuncular var. Bu şekilde karar verdiler ve buna saygı duymak zorundayız.

Napoli formasının oldukça ağır olduğunu belirten tecrübeli orta saha, sözlerine şöyle devam etti:

Orada gerçekten komple bir oyuncu oldum. Napoli ile oynamak benim için bir onur.

Karakteristik olarak beğendiği orta saha oyuncuları sorulan İnler, bu soruya şöyle yanıt verdi:

Fabian, Lobotka gibi güçlü ve hatta Elmas gibi hala keşfedilebilecek oyuncular var.

"KIM İYİ BİR TRANSFER OLUR"

Öte yandan Napoli'ye transferi gündemde olan Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile ilgili de konuşan Gökhan İnler, şunları dile getirdi:

Napoli onu alırsa, bu iyi bir transfer olur. Çok gelişebilir, daha fazlasını öğrenebilir.

Fenerbahçe'de oynamak kolay değil çünkü orada çok fazla baskı var. Ona direkt olarak Napoli'ye giderse, büyük bir başarı olacağını söyledim.

25 yaşındaki Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye 2021 yılında BJ Guoan'dan transfer olmuştu.

Sarı-lacivertliler Güney Koreli defans oyuncusu için Çin temsilcisine 3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.