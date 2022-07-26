UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek. İki takım ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı. Jorge Jesus'un öğrencileri mutlak galibiyet parolası için çalışmalarını akşam antrenmanında sürdürdü. Sarı lacivertli ekip son antrenmanını maç sabahı gerçekleştirecek. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahaya inen oyuncular, ısınma ve tam saha koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları olan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde fiziksel sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Bright Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.