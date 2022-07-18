Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor. Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var. Önerilen rakamların 5-7 milyon euro arasında olduğu bildirildi. Yönetimin talebi ise en az 10 milyon euro. Ancak bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine bir oyuncu alınacak.