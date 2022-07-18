Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor. Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var. Önerilen rakamların 5-7 milyon euro arasında olduğu bildirildi. Yönetimin talebi ise en az 10 milyon euro. Ancak bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine bir oyuncu alınacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Miguel Crespo’ya talip var!
Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Willian Arao transferinin ardından Miguel Crespo'nun geleceği merak konusuydu. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan Portekizli orta sahanın taliplerinin olduğu öğrenildi. İşte o kulüpler ve ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40