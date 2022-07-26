Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan Henrique, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır. Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.

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