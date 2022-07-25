Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, hücum hattına takviye yapma peşinde. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda Hatayspor forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine sürpriz bir yıldızı aldı.

Al Watan'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kanarya'nın, Gabonlu golcüyü transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun ise kulübü Al-Arabi'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Boupendza, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor forması giymişti.

Yıldız oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmiş ve 4.5 milyon Euro'ya Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti.

1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.