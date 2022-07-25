Kim Min Jae'yi kaybeden Fenerbahçe'de savunmaya hızlıca takviye geliyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo'dan Jorge Jesus'un eski öğrencisi Gustavo Henrique'yi kadrosuna katıyor. Flamengo ile 2.5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Fenerbahçe, 29 yaşındaki savunmacıyı transfer etmeye hazırlanıyor.

Flamengo'nun Avai ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Gustavo Henrique, kariyerinde ilk kez Avrupa'ya çıkıyor. Bu transferde Jorge Jesus'un onayı ve referansı büyük önem taşıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, bu transferde Gustavo Henrique'nin Jesus'a olan hayranlığı ve eski hocasını çok iyi tanıması da ciddi rol oynuyor.

Flamengo'da Jorge Jesus'la çalışan Brezilyalı stoper, Globo'ya verdiği bir röportajda Jesus'u ve kendi özelliklerini sıralarken şu sözleri kullanıyor: "Flamengo'ya ilk geldiğimde Jorge Jesus'un sistemine adapte olmakta zorlandım. Ama sürekli çalıştım ve onu tamamen tanıdım. Jorge Jesus'u çok severim. Talepkar ve oyuncusuna yardımcı biri. Ama yeri geldiğinde eleştirmekten kaçınmaz. Sürekli dikine oynamanızı, agresif olmanızı istiyor. Jorge Jesus, hava toplarına hakim olmamı beğeniyor. Hava toplarında kendimi geliştirdim. Futbolda zamanlama önemli, doğru zamanda doğru hamlelere kendimi adapte ettim."

Gustavo Henrique'nin kariyerinde en önemli isimlerden biri Jorge Sampaoli. Arjantinli hoca ile Santos'ta beraber çalışan 29 yaşındaki savunmacı, kariyerindeki yükselişi Sampoli ile yaptığını her fırsatta vurguluyor. Sampaoli sayesinde 3'lü savunmada da oynamayı öğrenen Brezilyalı stoper, özellikle 1.96'lık boyunun avantajlarını hava toplarında fazlasıyla kullandı. Golcü bir stoper olan Gustavo Henrique, kariyeri boyunca 15 gol attı, 5 asist yaptı.

Brezilya basınında Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'ye transferinin netleşmesiyle beraber Jorge Jesus ve Willian Arao ile yeniden aynı takımda olacağı öne çıkarıldı. 'Yeniden birlikteler' fotoğrafıyla yayınlanan haberde, Gustavo Henrique'nin en iyi takım arkadaşlarından Arao ve birlikte şampiyonluklar kazandığı Jorge Jesus'la tekrar çalışacağı vurgulandı.