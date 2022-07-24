TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Al Nassr'da!

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 08:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022- 08:47