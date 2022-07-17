FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Görüşmelerde son aşama! Fener'e Alassane Plea'da mutlu son yakın

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok futbolcu için temaslarını sürdüren yönetim son olarak Alassane Plea'da karar kıldı. Kanarya, Fransız futbolcuya imzayı attırmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 06:40