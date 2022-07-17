Fenerbahçe transferde gaza bastı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Görüşmelerde son aşama! Fener'e Alassane Plea'da mutlu son yakın
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok futbolcu için temaslarını sürdüren yönetim son olarak Alassane Plea'da karar kıldı. Kanarya, Fransız futbolcuya imzayı attırmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar...
Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor.
Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.