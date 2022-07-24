Fenerbahçe transfer haberi: Daha önceden Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekibin bu sefer de Watford forması giyen Joao Pedro ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşanan hücum sorunları nedeniyle forvet transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Mönchengladbach formasını giyen Alassane Plea için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in B planını da belirlediği öğrenildi.

FLUMINENSE'DEN ALINMIŞTI

Fotomaç'ın haberine göre, yönetimin Plea konusunda yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşın rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi. Kısa süre önce Cagliari'den Joao Pedro'yu transfer eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızın Watford formasını giyen adaşını listesine aldığı belirlendi. İngiliz ekibinin 2020 yılının başında 4 milyon Euro karşılığında Fluminense'den transfer ettiği Joao Pedro için kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi. İngilliz basınına göre 20 yaşındaki forvet, Watford'un Premier Lig'den düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Joao Pedro santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

GEÇEN SEZON HAYAL KIRIKLIĞI

Geçtiğimiz sezonki performansı hayal kırıklığı yaratan Sambacı, 31 maçta gol atıp 1 asist yapabildi. Watford ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joao Pedro'ya İtalya ve İspanya'dan da çok sayıda teklif olduğu ifade ediliyor.