FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Plea için İngiltere'den 2 rakip!

Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer harekatında gaza basan sarı-lacivertli ekip forvet hattına golcü bir isim takviye etmek istiyor. Kanarya gözünü Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea ile bir süredir ilgileniyordu. Fenerbahçe'de Plea transferi için İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest rakip oldu. İşte haberin detayı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 06:40