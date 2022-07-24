Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.
Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Emre Mor'a sürpriz doğum günü!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor’un doğum günü kutlandı. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.07.2022- 16:46
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.