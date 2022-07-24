Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor’un doğum günü kutlandı. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.



Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.