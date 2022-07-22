Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor formasıyla 35 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi...