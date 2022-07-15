Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den hücum planı! Joao Pedro, Mariano Diaz, Alassane Plea ve Alexander Sörloth...
Fenerbahçe haberi: Yeni sezon öncesi nokta atış transferlere yönelen sarı-lacivertlilerde gündemde hücum hamleleri var. Sarı-lacivertlilerin listesinden Joao Pedro, Mariano Diaz, Alassane Plea ve Alexander Sörloth olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Fotomaç'ın haberine göre Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hücum da geniş bir kadro kurulmak isteniyor.
Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi.